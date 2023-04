Schwerer Unfall mit Linienbus auf B 39 bei Mühlhausen

Mühlhausen. Auf der Bundesstraße B 39 bei Mühlhausen ist es am Nachmittag auf Höhe Östringen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der B 39 aus Mühlhausen kommend nach Östringen ab. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Hyundais falsch ein, woraufhin beide frontal zusammenstießen. Eines der Autos wurde dabei auf einen nachfolgenden Linienbus geschleudert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mühlhausen: Frontalunfall auf B 39 Auf der Bundesstraße B39 bei Mühlhausen ist es am Nachmittag auf Höhe Östringen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen © priebe

Der Fahrer des Mitsubishis und die 33-jährige Hyundai-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der 29-jährige Beifahrer des Hyundai wurde schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei im Hyundai mitfahrenden Kinder blieben unverletzt. Laut Polizei bettägt der Sachschaden etwa 50 000 Euro. Die B39 war zwischenzeitlich wegen Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 21.20 Uhr schließlich wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.