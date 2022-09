Hockenheim. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger ist es gegen 13.30 Uhr in der Hockenheimer Eisenbahnstraße gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Fußgänger dabei schwer verletzt, so die Polizei. Rettungskräfte, die Polizei und ein Rettungshubschreiber befinden sich im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Verkehr soll den Bereich umfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1