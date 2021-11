Schwerer Unfall auf der B3 bei Schriesheim – zwei leicht verletzte Personen

Schriesheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Freitagabend in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22.50 im Bereich der Abfahrt der B 3 zur Ortsumfahrung Schriesheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Fahrer und einem weiteren 32-jährigen Autofahrer. Der 31 Jahre alte Mann soll zuvor eine rote Ampel für seine Fahrtrichtung missachtet haben. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Beteiligten leicht. Sie wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, dem Bergen der beschädigten Autos und der anschließenden Fahrbahnreinigung, war die Unfallstelle bis 00.45 Uhr gesperrt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 12 000 Euro.

