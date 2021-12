Schwerer Unfall auf A6 bei Sinsheim – Zwei Spuren gesperrt

Sinsheim. Ein Kleintransporter ist am Donnerstagmittag auf der A6 bei Sinsheim – Bad Rappenau in einen Silozug gerast und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann gegen 13.20 Uhr auf die A6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Heilbronn aufgefahren. Bei Kirchhardt fuhr er ungebremst in das Stauende und prallte gegen den Lastwagen vor ihm, wobei sein Transporter völlig zertrümmert wurde. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und eingeklemmt. Laut Polizei musste für den Einsatz der Rettungskräfte und die Nassreinigung der Fahrbahn die rechte und mittlere Autobahnspur gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau in Fahrtrichtung Heilbronn. Aktuell seien beide Spuren noch gesperrt, so die Polizei, aber sie werden demnächst wieder freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1