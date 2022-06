Schwerer Unfall auf A6 bei Sinsheim - linker Fahrstreifen wieder frei

Sinsheim. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls musste die A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim am Freitagmorgen zeitweise voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 10 Uhr ein Lkw einen anderen Sattelzug gestreift, der aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen halten musste. Dabei wurde auch ein Pkw erfasst. Zwei Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Schwere der Verletzungen sowie der entstandene Sachschaden war zunächst unbekannt. Aufgrund von Trümmerteilen, Fahrbahnverschmutzung und der anstehenden Bergungsarbeiten waren zunächst alle Fahrstreifen voll gesperrt. Gegen 13.40 Uhr teilte die Polizei mit, dass der linke Fahrstreifen wieder frei sei. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu umfahren.