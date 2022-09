Schwerer Unfall auf A6 bei Mannheim: Insgesamt sieben Verletzte

Mannheim. Am späten Samstagabend ist die A 6 wegen eines schweren Unfalls vollgesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, sind mehrere Fahrzeuge zwischen Viernheim und dem Kreuz Mannheim verunfallt. Nach Angaben der Feuerwehr war es zuvor, gegen 20.30 Uhr, zu einem Unfall mit nur einem Pkw gekommen. Hier übernahmen die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr lediglich Absicherungsmaßnahmen. Um 21.15 Uhr kam es dann am Stauende zu einem Folgeunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Laut erster Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim fuhr ein Mazda-Fahrer aufgrund seiner Geschwindigkeit und des starken Regens in einen verkehrsbedingt bremsenden Audi. In Folge der Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen Skoda geschoben. Dieser drehte sich hierdurch und prallte gegen das Heck eines Mercedes. Dabei trug der Mazda-Fahrer schwere Verletzungen aus dem Unfall davon. Die beiden Fahrzeuginsassen des Audis verletzten sich leicht. Der Fahrer des Skodas musste derweil durch die starken Beschädigungen am Auto von der Feuerwehr befreit werden. Alle Verletzten konnten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen, einem Rüstwagen und dem Führungsdienst vor Ort, der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Aufgrund der Unfallteile musste die Richtungsfahrbahn Mannheim bis 23:45 Uhr komplett gesperrt werden. Mittlerweile konnte diese Sperrung aufgehoben werden. Somit sind die Fahrspuren für den Verkehr wieder frei.