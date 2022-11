Schwerer Unfall auf A 6 am Walldorfer Kreuz - Fahrspuren Richtung Mannheim blockiert

Walldorf. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, gegen 11.30 Uhr, auf der A 6 am Autobahnkreuz Walldorf sind ersten Angaben zufolge mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Mannheim ist aktuell voll gesperrt, der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall an einem Stauende ein Sattelzug, ein Reisebus, ein Lkw und ein Pkw beteiligt. Der Fahrer des Pkw wurde verletzt und wird aktuell von Rettungskräften versorgt. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort war der Reisebus mit 25 Personen besetzt, die Fahrt sollte nach Speyer führen.