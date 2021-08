Schwerer Unfall auf A 5

Walldorf. Nach einem schweren Unfall am Walldorfer Kreuz hat sich am Samstagnachmittag auf der A 5 ein bis zu zehn Kilometer langer Stau gebildet. Nach Polizeiangaben war eine 33-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Kia auf der linken Spur in Richtung Heidelberg unterwegs. Vor ihr fuhr ein Audi, der wegen der Verkehrslage am Autobahnkreuz stark abbremste. Die Frau erkannte das zu spät und versuchte, nach rechts auszuweichen, prallte mit ihrem Auto aber in die hintere rechte Seite des Audi. Der Kia drehte sich, überschlug sich mehrfach und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite zum Liegen. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Unfallwagen und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Bei dem Unfall verletzte sich auch der 42-jährige Audi-Fahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Auch er wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Seine 37-jährige Beifahrerin erlitt ein Schleudertrauma. Die beiden Kinder, neun Jahre und drei Monate alt, die auf den Rücksitzen saßen, blieben laut Polizeiangaben unverletzt.

Am Kia entstand ein Schaden von 10 000 Euro, am Audi 20 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die A 5 zeitweise vollgesperrt, was einen kilometerlangen Stau nach sich zog. vs