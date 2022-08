Schwerer Tresor bei Einbruch in Zoofachgeschäft in Sinsheim entwendet

Sinsheim. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Zoofachgeschäft "In der Au" eingebrochen und haben einen schweren Tresor entwendet, den sie zuvor aus der Wand herausgerissen hatten.

Da der Tresor mehrere Hundert Kilogramm schwer ist, müssen mehrere Personen an dem Einbruch beteiligt gewesen sein und zum Abtransport mindestens einen Kleintransporter oder Sprinter benutzt haben, teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge fand den Tresor am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr auf einem Feldweg zwischen Steinsfurt und Adersbach, parallel zur Dickwaldstraße offenbar ungeöffnet auf.

Der Tresor wurde sichergestellt und nach eventuellen Spuren untersucht.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder den Tätern geben können, aber auch verdächtige Wahrnehmungen sowohl am Tatort als auch an der Fundstelle des Tresors gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefonnummer 07261/6900 zu melden.