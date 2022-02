Apothekerin mit Küchenmesser bedroht - Duo flüchtet nach Überfall

Worms. Unbekannte haben am Dienstag Bargeld im hohen dreistelligen Bereich aus einer Apotheke in der Mainzer Straße in Worms gestohlen. Nach Angaben der Polizei sollen zwei bislang unbekannte Täter gegen 15.25 Uhr die Apotheke betreten haben. Während einer von ihnen die 57-jährige Apothekerin mit einem Küchenmesser bedrohte, entnahm der andere das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Petrus-Dorn Straße.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06241/8520 bei der Polizei zu melden.