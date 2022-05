Schwerer Raub in Frankenthal

Frankenthal. Drei unbekannte Jugendliche haben einem jungen Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr am Jakobsplatz unter Anwendung massiver Gewalt seine Umhängetasche entrissen und sind anschließend geflüchtet. Dies teilte die Polizei mit. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere Platzwunden am Kopf und musste am darauffolgenden Tag im Krankenhaus genäht werden. Alle Täter sollen männlich und zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Es wird dringend um Zeugenhinweise gebeten. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1