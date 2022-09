Schwerer Motorradunfall in Lorsch

Lorsch. Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der A 67 mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben geschah der Unfall, als der 35-Jährige aus dem Kreis Heppenheim kurz vor der Anschlussstelle Lorsch vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen wechseln wollte. Es bestehen keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die A 67 in Richtung Frankfurt für eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf ungefähr 7500 Euro.

