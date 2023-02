Schwerer Lkw-Unfall auf der A 5 bei Walldorf - Unfallverursacher flüchtig

Walldorf. Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A 5 zwischen Kronau und Kreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg in der Nacht auf Mittwoch voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Sattelzug kurz vor dem Kreuz Walldorf von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke und kam zwischen den beiden Leitplanken zum Stehen. Aktuellen Ermittlungen zufolge ist der Unfallverursacher, der den verunfallten Lkw von der Fahrbahn gedrängt habe, flüchtig. Der flüchtige Unfallverursacher überholte den Sattelzug des 64-Jährigen und zog danach vom linken Fahrstreifen nach rechts, über den rechten Fahrstreifen der A 5 auf den Fahrstreifen der Überleitung zur A 6, wobei er den überholten Sattelzug auf seinem Fahrstreifen schnitt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Überholte stark ab und wich nach rechts aus. Da er sich zu dieser Zeit unmittelbar vor der Fahrbahnteilung A 5 / A 6 befand, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr mitten in den Grünstreifen, der jeweils beidseitig mit Leitplanken gesichert ist. Dabei wurden knapp 70 Meter Leitplanke umgefahren und der Sattelzug des 64-Jährigen stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich über 30 000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr indes weiter. Einsatzkräfte von Feuerwehr Rettungsdienst und Polizei waren in der Nacht im Einsatz. Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 6.20 Uhr am Mittwochmorgen an. Die Fahrbahn ist nun wieder frei.

