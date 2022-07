Schwerer LKW-Unfall auf der A 5 bei Walldorf – Fahrstreifen wieder frei

Walldorf. Inzwischen ist die A5 in Richtung Nord wieder frei. Wegen eines schweren Unfalls bei Walldorf am Dienstagnachmittag war zwischenzeitlich die Strecke gesperrt gewesen, ein Rettungshubscharuber war im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, war ein 65-Jähriger mit seinem LKW gegen 14.45 Uhr in Richtung Walldorf unterwegs, als er circa 100 Meter vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Höhe Sankt Leon-Rot aus unbekannter Ursache auf einen anderen LKW auffuhr.

Wie die Beamten informierten, wurde der Lkw-Fahrer in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und vermutlich schwer verletzt. Der 65-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahrbahnreinigung wurde um 19.25 Uhr beendet. Durch die Sperrung kam es zu einem Rückstau von bis zu 10 Km Länge. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 60 000 Euro. Zum Gesundheitszustand der verletzten Person gibt es keine neuen Erkenntnisse.

