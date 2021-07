Schwerer Lkw-Unfall auf A 6 - Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

St. Leon-Rot. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 nahe des Walldorfer Kreuzes verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagmorgen in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und von der Feuerwehr befreit worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lkw-Fahrer war gegen 7.15 Uhr aus noch nicht bekanntem Grund zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz auf einen Lastwagen aufgefahren.

Die Feuerwehr Walldorf ist zur Sicherung der Unfallstelle im Einsatz.

St.Leon-Rot Lkw-Unfall auf A6 - Fahrer eingeklemmt 8 Bilder Mehr erfahren

Die rechte und die mittlere Spur in Fahrtrichtung Mannheim sind noch blockiert.Der Rückstau beträgt derzeit rund zehn Kilometer. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle ausgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind nach Angaben der Polizei aufgrund des Berufsverkehrs derzeit überlastet. Es wird empfohlen, bereits ab der Anschlussstelle Sinsheim die A 6 zu verlassen und den Unfallbereich weiträumig zu umfahren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Aufräumarbeiten sowie das Abschleppen beider Fahrzeuge werden nach Einschätzung der Polizei noch längere Zeit in Anspruch nehmen.