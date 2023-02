Schwerer Auffahrunfall am Walldorfer Kreuz auf der A 6

St. Leon-Rot. Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der A 6 am Walldorfer Kreuz ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Auffahrunfall. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Es sind sechs verletzte Personen, darunter drei verletzte Kinder bestätigt worden. Einer der Erwachsenen ist laut ersten Angaben zufolge schwer verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnmeisterei ist derzeit mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1