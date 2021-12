Schwerelos im Therapiebad

Dudenhofen/Mannheim. Im warmen Wasser schweben und für einen Moment Schmerzen und Ängste treiben lassen: Nach mehreren Jahren ist im Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen das Therapiebad in Betrieb genommen worden.

Das achteckige Becken misst drei auf vier Meter und ist 1,20 Meter tief. Das 34 Grad warme Wasser wird sowohl mit einer Ozonanlage gefiltert als auch mit Chlor versetzt, um die hygienischen Standards für immungeschwächte Kinder zu erfüllen. Im Vorraum besteht die Möglichkeit, sich umzuziehen. Hier steht auch ein Wickeltisch, um die Kinder vor und nach der Behandlung zu versorgen. Da das Liftersystem im ganzen Raum frei beweglich ist, können die Kinder sicher vom Rollstuhl auf die Duschliege und von dort aus in das Becken getragen werden.

Shiatsu- und Watsu-Praktiker Markus Wolf macht beeindruckende Erfahrungen mit den Kindern, Geschwisterkindern und Eltern: Der Körper schwebt im körperwarmen Wasser. Watsu (Wasser-Shiatsu) ist nach den Grundlagen der japanischen Körperarbeit Shiatsu ausgerichtet. Es kann helfen, einen entspannten Zustand zu erreichen, Stress abzubauen, Freude am Leben zu erfahren und Selbstheilungskräfte anzuregen, berichtet „Sterntaler“-Pressesprecher Linnford Nnoli.

Der Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler unterstützt lebensverkürzend erkrankte Kinder sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem Weg. Der dazugehörige Förderverein kümmert sich um die Akquise von Spenden sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

2007 kaufte das Hospiz die Neumühle in Dudenhofen bei Speyer und baute diese um. Dort konnten zunächst drei Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern betreut werden. Die Kinder kommen zu mehrtägigen Aufenthalten her, in denen die Eltern begleitet und die Geschwister betreut werden. Das Kinderhospiz des Vereins Sterntaler ist die einzige Einrichtung dieser Art in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion.

Gut acht Jahre vergingen, bis ein großer Wunsch der „Sterntaler“ 2015 in Erfüllung ging: Der Erweiterungsbau in der ehemaligen Scheune vergrößerte die Zahl der Pflegezimmer von drei auf zwölf. Der 3,7 Millionen Euro teure Bau musste allein über Spenden und Kredite finanziert werden. Als zur Feier des Tages die Dietmar Hopp Stiftung eröffnete, dass weitere 300 000 Euro für ein Therapiebad zur Verfügung gestellt werden, schienen keine Wünsche mehr offen. Zuvor hatte die Stiftung bereits 500 000 Euro gespendet.

Doch erfüllte Wünsche benötigen manchmal Zeit. Lange war der Badbereich eine Baustelle. Sechs Jahre später nun haben die ersten kleinen Patienten die positive Wirkung des warmen Wassers ausprobieren dürfen. „Mit unserer Förderung wollen wir den Kindern ein besonderes Erlebnis in der Schwerelosigkeit des Wassers ermöglichen. Wir hoffen, dass Kinder, Geschwister und Eltern das Therapiebecken zum Entspannen und Kraft tanken nutzen und sie viel Freude dabei haben“, erklärt Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung.