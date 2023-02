Schwere Körperverletzung auf Schwetzinger Schlossplatz

Schwetzingen. Ein 24-Jähriger ist am am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr auf dem Schwetzinger Schlossplatz von zwei unbekannten jungen Männern körperlich angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden ihm bei dem Angriff mehrere Zähne ausgeschlagen. Die Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06202/2880 sachdienliche Hinweise entgegen.