Schwer verletzter Rollerfahrer nach Unfall verstorben

Grünstadt. Der am Montag bei einem Verkehrsunfall in Grünstadt schwer verletzte Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei mit.

Der 51-Jährige aus dem Leiningerland kollidierte am Montagmorgen mit einem Fahrzeug und wurde in eine Unfallklinik transportiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 33-jährige Busfahrerin mit ihrem Fahrzeug die Asselheimer Straße überquert, als sie bei dem Versuch, geradeaus weiter in die Zeppelinstraße zu fahren, die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtete.