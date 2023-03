Schwer verletzter Lastwagenfahrer nach Kollision auf A 67 bei Einhausen

Einhausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 67 bei Einhausen am Donnerstag ist eine Person schwer verletzt worden. Gegen zehn Uhr meldeten Zeugen eine Kollision von zwei Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Lorsch und Gernsheim, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger Lastwagenfahrer am Stauende auf den Sattelzug eines 54-Jährigen aufgefahren. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten 47-Jährigen aus seinem Führerhaus befreien. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb die Strecke Richtung Norden für eine Stunde lang voll gesperrt war. Der Sachschaden liegt bei rund 170.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1