Schwer verletzter Autofahrer nach Frontalzusammenstoß mit LKW auf B9 bei Wörth

Wörth am Rhein. Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Wörth durch einen Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Der 31-Jährige aus dem Landkreis Germersheim befuhr die B9 in Richtung der französischen Grenze, berichtet die Polizei. In einer langgezogenen Rechtskurve, in der Nähe der Einmündung zur K17, geriet er in den Gegenverkehr und touchierte seitlich einen entgegenkommenden BMW-Fahrer und krachte dann frontal in den nachfolgenden Lastwagen. Das Fahrzeug des 31-Jährigen schleuderte durch die Kollision in den Grünstreifen, während der Lastwagen neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Feuerwehr musste den 31-Jährigen aus seinem Fahrzeug bergen und mit schweren Verletzungen dem Rettungsdienst übergeben, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Der 52 Jahre alte LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf etwa 92.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

