Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms am Freitagmorgen ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche konnte auf seinem Mofa nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein 36-jähriger Autofahrer vor ihm auf die K 15 Richtung Worms-Ibersheim einbog, berichtet die Polizei. Er stieß gegen das Heck des Autos, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen ins Klinikum Worms. An seinem Mofa entstand Totalschaden.

