Schwer verletzte Person nach körperlicher Auseinandersetzung

Hockenheim. Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft im Industriegebiet Talhaus in Hockenheim ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 20:15 Uhr informiert.

Verlauf der Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren, wurde ein 46-jähriger Mann schwer und ein 45-jährige Mann leicht verletzt. Um eine möglicherweise eingesetzte Waffe zu suchen, wurde das angrenzende Feld von der Feuerwehr ausgeleuchtet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

