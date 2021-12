Schwemme von Betrugsmaschen in Mannheim und der Region - Polizei warnt vor Anrufen

Rhein-Neckar. Ob „falsche Polizeibeamte“, „falsche Enkel“, „falsche Microsoft-Mitarbeiter“ oder „Schockanrufe“: Förmlich „überschwemmt“ wird die Region laut einer Mitteilung der Polizei in jüngster Vergangenheit mit betrügerischen Anrufen. Wie die Beamten am Dienstag weiter berichteten, seien im Laufe des Dienstages zwischen Weinheim, Mannheim, Heidelberg und in der Region rund um Wiesloch unzählige Anrufe bei meist älteren Menschen eingegangen.

Die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gehen davon aus, dass die Täter – vermutlich in unterschiedlichen Gruppierungen unabhängig voneinander – in der gesamten Region weiter aktiv sein werden und bittet daher, folgende Hinweise zu beherzigen:

Keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben.

Nicht drängen und unter Druck setzen lassen – lieber die Zeit nehmen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen fordert, sollten Betroffene dies mit Familienangehörigen oder anderen nahe stehenden Personen besprechen.

Niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen übergeben.

Wenn ein Anruf verdächtig vorkommt, unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 informieren.

Wer bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden ist, sollte die Tat unbedingt anzeigen. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

