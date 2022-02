Schweigeminute für verstorbenen Grünen-Politiker Hans-Ulrich Sckerl im Landtag

Stuttgart. Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags des gestorbenen Grünen-Politikers Hans-Ulrich Sckerl gedacht. Er hinterlasse menschlich und politisch eine große Lücke, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Sie würdigte unter anderem die klare Haltung, den Wertekompass und die Hartnäckigkeit des langjährigen Landtagsabgeordneten. "Auf der Regierungsbank sitzt wahrscheinlich niemand, dem Uli Sckerl mit seiner Hartnäckigkeit nicht auf die Nerven gegangen ist", sagte Aras. Ein Blumengebinde auf seinem alten Abgeordnetentisch im Plenarsaal erinnerte an den ehemaligen Fraktionsgeschäftsführer. Der Weinheimer Abgeordnete war im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

