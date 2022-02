Schwarzfahrer greift Polizisten an

Mannheim. Ein 22-Jähriger hat in einem ICE von Mannheim nach Karlsruhe am Samstagmorgen einen Bundespolizisten bei einer Kontrolle im Zug von Mannheim nach Karlsruhe angegriffen. Dies teilte die Bundespolizei mit. Gegen 10 Uhr stellte die Zugbegleiterin fest, dass der 22-Jährige über kein gültiges Ticket für den besagten Zug verfügte. Ein Bundespolizist, der sich zur selben Zeit im Zug befand, wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung hinzugerufen. Während der polizeilichen Maßnahmen begann der Tatverdächtige unvermittelt den Beamten zu beleidigen und körperlich anzugreifen. Der Angriff konnte nur durch

eine Zwangsanwendung unterbunden werden. In Karlsruhe musste der Fahrgast schließlich den Zug verlassen. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1