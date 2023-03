Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unfallgefahr Schwangeres Reh nach Wildunfall in Mannheim getötet

Nach einem Wildunfall am Montagmorgen in Mannheim ist ein Reh mit drei ungeborenen Kitzen im Bauch erlöst worden. Was die Zeitumstellung damit zu tun hat und worauf Autofahrerinnen und Autofahrer achten sollten