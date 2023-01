Schwangere durch Verkehrsunfall in Kandel verletzt

Kandel. Am Samstag ist es in Kandel zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 49-jähriger Mann gegen 23.00 Uhr mit seinem Pkw in die Saarstraße einfahren. In Folge des Abbiegens übersah dieser den vorfahrtsberechtigten Moped-Fahrer und seine schwangere Beifahrerin. Der Kleinkraftradfahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen am Bein, seine schwangere Ehefrau klagte über Schmerzen am Körper. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

