Schwäne verirren sich auf der B 9 – Polizei sucht nach Zeugen

B9/Ludwigshafen/Worms. Mehrere Schwäne sind am frühen Freitagabend auf der B 9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Abfahrt Pfingstweide unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, retteten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 19 Uhr einen Schwan auf der rechten Spur. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn befand sich ein überfahrender Schwan, der durch die Wehrleute entfernt wurde. Das an dem Unfall beteiligte Auto sei bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/963-2222 entgegengenommen.

