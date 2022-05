Speyer. Mehrere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer haben am Mittwochmorgen im Bereich der Rheinhäuser Straße in Speyer eine Schwanenfamilie gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, machten sich die zwei Elterntiere mit ihren fünf Jungtieren auf in Richtung Rhein / Industriestraße. Zum Schutz der Tiere bekamen diese eine polizeiliche Eskorte bis zum Rheindamm.

