Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt nach dem Gebrauch einer Schusswaffe durch einen Polizisten in Weinheim. Der Beamte hatte am Montag gegen 16.30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes am Schlosspark einen 34-jährigen Mann durch einen Schuss in den Oberkörper kampfunfähig gemacht, nachdem dieser ihn mit einem Messer angegriffen habe. Der Gesundheitszustand des Mannes, der

...