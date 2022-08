Lampertheim. Ein Schuppen sowie eine daneben befindliche Gartenhütte sind am Montagmorgen in Lampertheim abgebrannt. Nach Angaben der Polizei konnte die gegen 6 Uhr alarmierte Feuerwehr den Brand in der Burgstraße rasch löschen. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94400 bei der Polizei zu melden.

