Zwingenberg. Ein an ein Wohnhaus angebauter Schuppen ist am Sonntagabend in Zwingenberg in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei bemerkten Anwohner gegen 21.30 Uhr das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr aus konnte das Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern und das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 15 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

