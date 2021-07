Die drei SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz sind nun Teil des Welterbes. Das hat das Welterbe-Komitee in seiner Online-Sitzung am Dienstagnachmittag entschieden und verkündet. Damit würdigte die Unesco die Einzigartigkeit der mittelalterlichen jüdischen Zentren am Oberrhein, die das jüdische Leben in ganz Europa nördlich der Alpen prägten. Die jüdischen Gemeinden dieser Städte gründeten

