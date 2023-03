Schifferstadt/Waldsee. Polizeibeamte haben am Freitagmorgen den Schulweg im Bereich der Salierschule in Schifferstadt sowie der Herman-Gmeiner-Grundschule in Waldsee überwacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden hierbei keine Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, dafür wurden aber beratende und verkehrserzieherische Gespräche rund um das Thema Schulweg mit Kindern, Eltern und Lehrern geführt.

