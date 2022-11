Landau. Am Donnerstag haben Landauer Polizisten anlässlich der Verkehrs-Sicherheits-Tage der Grundschule Süd eine Schulwegüberwachung in der Raimund-Huber-Straße in Landau durchgeführt. Wie die Polizei mitteile, wurden verkehrserzieherische Gesprächen geführt sowie drei Verstöße festgestellt und geahndet (Kindersicherung, Handynutzung und Kopfhörer).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1