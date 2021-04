Schulturnhalle komplett ausgebrannt - keine Verletzten

Neustadt/Weinstraße. In Neustadt an der Weinstraße ist in der Nacht auf Samstag die Turnhalle einer Schule in Flammen aufgegangen. Nach ersten Angaben der Polizei brannte das Gebäude komplett aus und kann nicht mehr genutzt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Experten der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersuchten am Morgen den Brandort. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 100 000 Euro.

