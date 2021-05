Schulen erhalten Lüftungen

Landau. Endspurt an Landaus Schulen: Die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Abluftanlagen kann von städtischer Seite voraussichtlich noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Das gab die Stadt am Mittwoch bekannt. „Einzelne Schulen, die den Einbau der Anlagen selbst in die Hand nehmen, bauen darüber hinaus noch weiter“, hieß es. Oberbürgermeister Thomas Hirsch dankte allen, die sich finanziell oder tatkräftig an dem Mammutprojekt beteiligt haben.

AdUnit urban-intext1

„Die Ausstattung der Landauer Schulsäle mit Abluftanlagen ist ein echtes Gemeinschaftswerk: Unter Federführung des städtischen Gebäudemanagements um Werkleiter Michael Götz und mit fachmännischer Unterstützung des THW haben zahlreiche Landauerinnen und Landauer, Eltern, Lehrkräfte, Mitglieder verschiedener Parteien und Vereine, Landauer Unternehmen und viele andere Freiwillige mitangepackt und in einem gemeinsamen Kraftakt mehr Sicherheit für unsere Schülerinnen und Schüler geschaffen“, so OB Hirsch. „Ich bin dankbar für dieses starke Miteinander in Landau.“

Spendenkonto eingerichtet

Derzeit stattet die Stadt Landau gemeinsam mit Freiwilligen rund 300 Klassen- und Arbeitsräume in Schulen mit vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie entwickelten Abluftanlagen aus. Die Anlagen unterstützen das Lüften, ersetzen es aber nicht. Ihr Vorteil liegt darin, dass die Abluft kontinuierlich abtransportiert wird und nicht nur stoßweise.

„Die Stadt kann die Maßnahme nicht über städtische Haushaltsmittel finanzieren. Denn das Land sieht in seinen Vorgaben für die Schulen das ,regelmäßige Lüften’ als ausreichend an“, heißt es weiter. Zur Finanzierung hat die Stadt darum einen Spendenaufruf gestartet. her

AdUnit urban-intext2