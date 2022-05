Schulausflug eskaliert – Schüler beschädigen historischen LKW

Zuzenhausen. Drei Schüler haben während eines Schulausfluges einen historischen LKW in einem Erlebniszentrum in Zuzenhausen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge am Dienstagvormittag die Tat und alarmierte die Polizei. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sollen hierbei sämtliche Scheiben, Spiegel und Schweinwerfer des LKW mit einem Hammer eingeschlagen haben. Genauere Umstände zur Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die Polizei kann den entstandenen Sachschaden derzeit noch nicht beziffern.

