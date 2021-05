Schüsse nach Auseinandersetzung in der Hohenzollernstraße

Ludwigshafen. Am Montag sind gegen 21:15 Uhr in der Hohenzollernstraße Schüsse gefallen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen per Notruf, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Hierbei fielen auch die Schüsse. „Die Örtlichkeit wurde umgehend mit starken Kräften angefahren“, so die Polizei. Vor Ort hätten mehrere Zeugen geschildert, dass mindestens sechs Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Drei von ihnen seien mit einem schwarzen Auto gefahren, die anderen seien zu Fuß unterwegs gewesen. Am Straßenrand stellten die Beamten mehrere Schreckschusshülsen sicher.

Hinweise zu dem Vorfall werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.