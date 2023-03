Bellheim. Schüsse sind am Samstagabend in Bellheim gefallen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner der Bahnhofsstraße Schussgeräusche. Gegen drei Uhr nachts konnten drei junge Männer nach erneuten Schüssen kontrolliert werden. In einem Gebüsch fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe für die keiner der Männer einen Waffenschein vorweisen konnte. Sie stellten die Waffe sicher und leiteten eine Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

