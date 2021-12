Schülerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Worms. Eine 15-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen in Worms auf dem Weg zur Schule bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Schülerin auf der Friedrich-Ebertstraße Richtung Westend-Realschule unterwegs gewesen, als ihr ein 49-jähriger Autofahrer entgegen kam. Auf der Höhe der Carl-Schutz-Straße bog er ab, ohne die Radfahrerin durchfahren zu lassen. Mit der linken Fahrzeugfront stoß er mit der Jugendlichen zusammen, die auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf, zuzog. Die Verletzte wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei entstand an der Stoßstange des Wagens ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Friedrich-Ebert-Straße musste kurzzeitig einspurig gesperrt werden.

