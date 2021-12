Schüler werden doch geimpft

Weinheim. Die Enttäuschung war groß, als sich die Weinheimer Ehrenamtsinitiative am vergangenen Wochenende zur Absage ihrer Schüler-Impfaktion gezwungen sah, weil nicht genügend Impfstoff beschafft werden konnte. Doch am Dienstag geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte: Nachdem er den Bericht über die Absage in der Zeitung gelesen hatte, meldete sich der Mannheimer Kinderarzt Frederik Loersch bei Initiatorin Susanne Wagner und bot ihr an, die benötigten 1000 Impfdosen von Biontech zur Verfügung zu stellen. Dies sei möglich, weil er sich bei vielen Impfaktionen in der Region engagiert und dadurch auf größere Reserven zurückgreifen könne, so Loersch.

„Ich dachte, ich träume“, kann Susanne Wagner auch am Tag danach ihr Glück kaum fassen: „Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einmal. Ich hatte Tränen in den Augen vor Freude.“ Der ursprüngliche Termin für die Impfaktion – in der Woche vor den Weihnachtsferien – war aus organisatorischen Gründen so kurzfristig nicht mehr zu schaffen. Die Frage war nun, ob das Helfernetzwerk auch am 27. und 28. Dezember die Aktion stemmen kann. Schnell stand fest, dass alle Akteure weiterhin mit im Boot sein würden.

1000 Impfdosen bekommt die Weinheimer Initiative gestellt.

Da der Gesamtelternbeirat und die Stadt die Aktion unterstützen, werden die weiterführenden Schulen am Donnerstag in einem Elternbrief auf das Angebot, das sich auch an Geschwister, Eltern und Großeltern richtet, aufmerksam machen.

Die Zweitimpfung erhalten die Jugendlichen dann nach den Weihnachtsferien (15./16. Januar). Schüler und Personen unter 30 Jahren werden mit Biontech geimpft, alle anderen erhalten den Impfstoff von Moderna.

„Kämpfen lohnt sich also doch“, atmet Susanne Wagner auf, die am 7. Dezember wegen des fehlenden Impfstoffs einen Hilferuf an die Politik in Bund, Land und Kreis geschickt hatte und damit auch an die Öffentlichkeit gegangenen war (wir berichteten). Abgesehen von Respekt und Anerkennung für die ehrenamtliche Initiative hatte der Hilferuf aber nicht zum erhofften Ergebnis geführt. Doch jetzt geht die 43-jährige Physiotherapeutin voller Elan an die Vorbereitungen, damit die Aktion am 27. und 28. Dezember im Hector Sport-Centrum der TSG Weinheim über die Bühne gehen kann.