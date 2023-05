Schüler finden Handgranate im Wald in Wachenheim

Wachenheim. Bei einer Waldwanderung in Wachenheim haben Schüler am Donnerstagmittag eine Handgranate aufgefunden. Die Schulklasse meldete den verdächtigen Gegenstand in der Nähe des Naturfreundehauses, berichtet die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Kampfmittelräumdienst erschien vor Ort und stellte die Handgranate sicher. Es handelte sich um eine französische Übungshandgranate, die bei Aktivierung lediglich einen lauten Knall erzeugen würde. Da jedoch der Zünder fehlte, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Kinder bestanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.