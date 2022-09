Schüler droht mit Amoktat an Frankenthaler Schule

Frankenthal. Ein Schüler hat am Sonntag in den Sozialen Medien mit einer möglichen Gefahrenlage an einer Schule in Frankenthal gedroht. Nach Angaben der Polizei habe sich der Schüler in einem öffentlichen Forum erkundigt, wie man eine Amoktat an einer Schule begeht.

Wie ein Sprecher der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Montag auf Anfrage mitteilte, sollte der Unterricht an der betroffenen Friedrich-Ebert-Realschule sowie der Friedrich-Ebert-Grundschule in Frankenthal ausfallen. Die Schüler sollen online unterrichtet werden, hieß es.

Die Polizei konnte den Schüler bereits am Sonntag ermitteln. Es hätten sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrensituation ergeben. Ein Gefährderansprache sei durchgeführt worden. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schule oder für sonstige Einrichtungen in Frankenthal bestanden.