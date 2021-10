Schrankenstörung am Bahnübergang in Worms-Pfeddersheim

Worms. Seit Dienstagmorgen ist der Bahnübergang in Worms-Pfeddersheim in der Paternusstraße, übergehend in die Frankenthaler Straße, defekt. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus diesem Grund durch einen Techniker der Deutschen Bahn die Schranke an dem benannten Bahnübergang dauerhaft geöffnet bis der Defekt behoben wird. Die Züge fahren dort im Moment auf Sicht, dennoch sind alle Verkehrsteilnehmer angehalten mit der gebotenen Umsicht den Bahnübergang zu überqueren, da die Schranke bei Zugeinfahrt nicht schließt. Über die Dauer der Reparaturarbeiten liegen aktuell keine Erkenntnisse vor.

