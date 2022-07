Rhein-Neckar. Mit zeitlicher Verspätung haben die Veranstalter von „Grenzenlos Wein“ in Schweigen-Rechtenbach die Auszeichnung als „Schönstes Weinfest“ des Vereins Pfalzwein e.V. erhalten. Denn ausgezeichnet wurde die Veranstaltung schon 2020. Pandemie-bedingt konnte Joseph Greilinger, Geschäftsführer des Pfalzwein e.V., den Preis aber erst bei der diesjährigen Eröffnung am 2. Juli überreichen. Das Weinfest, das in diesem Jahr zum vierten Mal stattfand, überzeugte die Jury mit seiner grenzüberschreitenden Konzeption sowie seiner hochwertigen Auswahl an Weinen und Speisen. „Grenzenlos Wein“ erstreckt sich über einen knapp zwei Kilometer langen Rundweg mit Stationen inmitten der Weinlage Sonnenberg. Die teilnehmenden Winzer präsentieren ihre Weine auf deutschem sowie französischem Boden. red

