Schöne Schlösser, verwunschene Ruinen

Rhein-Neckar. Eine kleine Schönheit ist die Burg Neidenstein allemal, zwar in privater Hand, aber dennoch ein schönes Fotomotiv. Ebenso die Burgruine Zuzenhausen, die einsturzgefährdet und nicht begehbar ist. Zahlreiche Burgen, Schlösser und Ruinen schmücken das Kraichgauer Landschaftsbild. Einige dieser Kleinode sind öffentlich zugänglich, andere in Privatbesitz. Der Rhein-Neckar-Kreis hat nun digital und analog auf Papier gleichermaßen eine Karte zusammengestellt, die als Wegweiser zu den vielen verborgenen und vergessenen Schönheiten des Kraichgau führt. „Burgen-Reich Kraichgau heißt das Projekt, das auch mit EU-Fördergeldern finanziert wurde und zu Radtouren und Wanderungen in der Region animiert, die auch Corona-konform möglich sind.

Erstmals sind die Wege zu den Burgen und Schlössern auf einer Papierkarte aufgeführt. Ein ergänzendes digitales Angebot macht die Touren auch auf dem Computer, Tablet oder Handy virtuell erlebbar. „Dieses Hybridformat gibt es so bisher noch nicht“, sagt Beate Otto, die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises. Zwölf Kommunen aus drei Landkreisen sind mit von der Partie: Angelbachtal, Eppingen, Gemmingen, Ittlingen, Meckesheim, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Oberderdingen, Sinsheim, Sulzfeld, Waibstadt und Zuzenhausen.

Während die Karte den Weg weist, erzählt die App die Geschichte der historischen Gebäude am Wegesrand, verknüpft Bildergalerien und Filmbeiträge über die Kommunen und ihre Adelssitze, führt außerdem für jede Tour Länge, Dauer, Anspruch und Höhenprofil auf. Aktuell sind zehn Rad- und neun Wandertouren hinterlegt. Eine digitale Routenführung per App ist außerdem möglich.

Die Karte ist ab sofort kostenlos erhältlich unter www.sinsheimer-erlebnisregion.de und bei der Touristikgemeinschaft Kraichgau Stromberg (www.kraichgau-stromberg.de). Bildergalerien gibt’s auf der App „Admented“, die Routen sind auf der App „Komoot“ hinterlegt.

