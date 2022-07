Schockanruf von falscher Enkelin und falschen Polizeibeamten in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine 75-Jährige aus Ludwigshafen hat am Dienstag einen Schockanruf von einer falschen Enkelin und einem falschen Polizeibeamten erhalten. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die 75-Jährige einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Enkelin ausgab. Mit den Worten "Oma, Papa hatte einen Unfall" versuchte die Person, die Seniorin einzuschüchtern. Anschließend übernahm das Gespräche eine unbekannte Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Sie teilte der Seniorin mit, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Untersuchungshaft sei. Nur gegen eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro käme er frei. Direkt im Anschluss übernahm das Gespräch ein falscher Polizeibeamter und erkundigte sich nach Wertgegenständen. Zudem forderte er die 75-Jährige auf, zur Bank zu gehen und Bargeld abzuheben. Die Seniorin antwortete schließlich, dass sie weder über wertvollen Schmuck noch Bargeldreserven verfüge. Daraufhin beendete der unbekannte Mann das Gespräch.

