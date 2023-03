Ilvesheim. Um Gärtnerfragen von A bis Z geht es beim Obst- und Gartenbauverein Ilvesheim am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr im Aurelia-Sängerheim. Außerdem bietet der OGV einen Schnittkurs an Obst-und Ziersträuchern nur für Frauen an. Termin ist am Samstag, 11. März, um 13.30 Uhr. Zu diesen kostenfreien Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder eingeladen.

